Путин обсудил с главой ГМИИ имени Пушкина проблемы отечественной культуры

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Владимир Путин встретился с президентом Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой. Беседа касалась не только планов развития музея, но и проблем отечественной культуры в целом.

Владимир Путин уже не раз давал самую высокую оценку многогранной подвижнической деятельности Ирины Антоновой и её исключительной творческой энергии, отметил "ТВ Центр". По словам главы государства, за более чем полвека руководства, Антонова добилась того, что музей имени Пушкина стал одним из наиболее известных в мире центров искусства и просвещения.