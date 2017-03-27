Экс-премьер Украины Яценюк заочно арестован по делу об убийствах в Чечне
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Суд города Ессентуки заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. В феврале его объявили в международный розыск по делу об участии в вооруженной банде. Яценюку вменяется участие в боевых действиях в Чечне и убийство российских солдат. Сам он называет дело "бредом" и "продуманным сценарием".
Ессентукский городской суд заочно заключил под стражу бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, передает "Интерфакс".
В 2015 году глава СКР Александр Бастрыкин заявил об участии Яценюка в составе УНА-УНСО (запрещенная в России организация) и в боевых действиях против российских военнослужащих в Чечне в 1990-е годы.
В феврале 2016 года Яценюка объявили в международный розыск по делу об участии в вооруженной банде.
"Это полный бред, но и продуманный сценарий. Кремль ищет юридические возможности преследовать украинских политиков. В этом сценарии есть намерения вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень", - прокомментировал экс-премьер обвинения.
У боротьбі з Україною Кремль готовий задіяти будь-які методи. Ненависть і тотальний абсурд - це основа режиму Путіна. У...Опубликовано Арсеній Яценюком 27 марта 2017 г.
Ранее следователи ходатайствовали об аресте Яценюка в связи с обвинением по статье "Участие в вооруженной группе (банде)". Кроме этого, ему вменяют статью "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление".
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