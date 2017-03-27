Европа задумалась о "новой восточной политике"

Теги: Политика германия франция евросоюз европа

Избрание Дональда Туска председателем Европейского совета на второй срок может быть оспорено. Глава польского МИД заявил, что результаты перевыборов были сфальсифицированы, сам же процесс провели с нарушением европейского права. А вот кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вообще предрекла распад Евросоюза. Она уже заявила, что, в случае победы на выборах в апреле, намерена провести в стране референдум о выходе из еврозоны.

Ожидаемой борьбы не получилось. В самой маленькой федеральной земле Германии на региональных выборах правящая партия Ангелы Меркель – Христианско-демократический союз – получила около 40%, что на 5% больше, чем в прошлый раз. По данным "ТВ Центра", социал-демократы остались на прежнем уровне, получив только треть голосов. Не помог даже личный высокий рейтинг бывшего президент Европарламента и кандидата в канцлеры Мартина Шульца.

"Факт в том, что мы не достигли наших целей. Но это не означает, что мы не можем их достичь. Наша цель – смена федерального правительства. Нынешний результат показывает, что это будет долгий забег, а не спринт", - отметил Шульц.

Пока немцы голосуют за стабильность и надежность. При Меркель экономические показали – лучшие за последние годы. Но даже если победят демократы, правящая коалиция вряд ли изменится, да и курс останется прежним: на евроинтеграцию и трансатлантическое партнёрство. Главный вопрос сейчас – кто лучше решит проблемы Евросоюза. Одна из них – Brexit, который означает новое соперничество между королевством и объединенной Европой.

"Мы стоим на пороге очень важного момента для Великобритании, так как мы начинаем переговоры, которые приведут нас к новому партнерству с Европой. Мы воспользуемся возможностью выковать более глобальную Великобританию", - заявила британский премьер Тереза Мэй.

Британия воодушевила антиглобалистов по всей Европе. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен открыто выступила за развал Евросоюза. Предстоящие президентские выборы лидер "Национального Фронта" назвала следующим шагом в глобальном восстании.

"Европейский союз умрёт, потому что люди больше не хотят его поддерживать. Мы вновь докажем, что самонадеянные и гегемонистские империи обречены на гибель. Мы изменим Европу, саму идею Европы, которую атакуют эти гробокопатели – федералисты. Вместе со всеми нашими европейскими союзниками мы возродим идею Европы народов, Европы наций", - заявила Ле Пен.

Согласно опросам, главные претенденты на президентский пост во Франции – Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон. У них примерно по 25 процентов голосов. В Германии уже заявили, что поддерживают Макрона, так как он единственный проевропейский кандидат, который сможет удержать Париж от Фрекзита.

"Германия и Франция, являясь основными оппонентами, и, главное, являясь основными партнерами в Евросоюзе, будут поддерживать этот статус единой континентальной Европы для того чтобы маневрировать между США и Россией", - считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Журналисты посчитали: за услуги НАТО Дональд Трамп может потребовать от немцев более 300 миллиардов долларов. В Евросоюзе только Греция, Польша и Эстония тратят положенные 2% бюджета на оборону в год. Остальных новая администрация Вашингтона собирается заставить раскошелиться за свою безопасность. Не удивительно, что Европа всерьез задумываются о так называемой "новой восточной политике". И Меркель, и Шульц собираются посетить Москву.

Никита Васильев, Сергей Псурцев, "ТВ Центр"