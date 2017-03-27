Украинские радикалы временно сняли блокаду с отделений Сбербанка

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Украинские националисты рапортуют о завершении в стране первого этапа блокады российского капитала. Внешние финансовые операции дочек наших банков в стране полностью запрещены. Однако радикалы готовы временно разблокировать отделения Сбербанка для того, чтобы граждане Украины смогли забрать свои вклады из банков.

Государственный гимн. Показушная новенькая форма. Ну, и, конечно, пафосные речи Петра Порошенко, приехавшего поздравить нацгвардейцев с профессиональным праздником. Голыми руками нас не взять, восклицает президент Украины, гордо осматривая строй, передает "ТВ Центр".

"Наша национальная гвардия наиболее упоминаемый бренд на российском телевидении. Даже самый популярный бренд. Пугать вами детей абсурдно и несправедливо. Но если вас так смертельно боятся, так ненавидят русские люди, то значит народу Украины вы служите честно", - заявил он.

Из главных достижений, пожалуй, все. К тому же эти сладкие речи Порошенко заметно омрачили сразу два события, напоминающие о реальном положении дел в украинской армии. В Донецкой области разбился военный вертолет. По предварительным данным, он зацепился за линии электропередач, что говорит, и о техническом состоянии машины, и о подготовке экипажа. Стоит вспомнить и недавний пожар на крупнейшем складе боеприпасов под Харьковом. В Минобороны Украины уверяют, что по нему нанес удар вражеский беспилотник. В реальности все кажется куда прозаичнее.

"Мне ближе все-таки версия та, что 15 апреля должна была быть ревизия, которая должна была проверить в том числе по сдаче цветных металлов со всего, что там утилизировалось. Вот мне так близка по-человечески эта версия", - сказал депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович.

Продают все, что плохо лежит. Таковы реалии. Причем теперь даже на государственном уровне. Например, чтобы погасить долг перед работниками одного из судостроительных заводов города Николаева, решено реализовать недостроенный крейсер "Украина". Еще одна гордость почти не существующего украинского флота скоро уйдет с молотка. Порошенко распорядился.

"Есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, там хватит на компенсацию ваших зарплат и три раза по столько же. Я не знаю, что там поснимали. Там как минимум есть корпус и турбины востребованные", - пояснил и.о. губернатора Николаевской области Вячеслав Бонь.

Ржавые остатки своего распродают, параллельно не прекращая просить оружие в ЕС и США. Об этом украинский президент наверняка заведет речь и на встрече с Трампом, которая, правда, то и дело откладывается. Изначально её намечали на февраль. Но уже и апрель не за горами, а назвать точную дату в администрации Порошенко до сих пор не могут. Хотя та же ситуация с Донбассом требует внимания. Но без инструкций из Вашингтона Киев на компромисс не идет, хотя там и заявили о необходимости встречи лидеров нормандского формата. Кремль уже отреагировал.

"Ситуация пока, к сожалению, не богата какими-то позитивными подвижками. Наверное, даже не нуждается в комментариях полное бездействие украинской стороны в русле имплементации минских договорённостей. К тому же, обстановка на Украине изрядно деградировала", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К этой фразе, наверное, можно отнести и ситуацию с дочками российскими банков на Украине, которые попали под санкции. С первого апреля украинцы больше не смогут получать пенсии в их отделениях. Власти фактически пошли на поводу у радикалов, до этого неоднократно нападавших на филиалы "Альфа-банка" и Сбербанка. Отделение последнего даже замуровали вместе с людьми внутри, на что сегодня в разговоре со спикером парламентской ассамблеи ОБСЕ указал и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда своих граждан замуровывают лишь потому, что они работают в банках, хотя эти банки являются юридическими лицами самой Украины. Конечно, здесь голос ОБСЕ должен быть слышен. И мы с вами должны базироваться на принципах, которые должны быть равно удалены от каких-то вкусовых интересов. А руководствоваться все-таки нужно универсальными правами человека", - сказал он.

На Украине они явно больше не работают. На все русское там вообще сейчас аллергия. В школах Достоевского и Толстого собираются заменить современными произведениями вроде "Чарли и шоколадная фабрика" или "Убить пересмешника". Советские заводы, доставшиеся в наследство, уже сдают в утиль за ненадобностью, осваивая новые виды экспорта в вожделенную Европу. В Швейцарии вот хорошо идет украинская луковая шелуха, пишут незалежные СМИ. То есть, на самом деле, не все так плохо.

Александр Панюшкин, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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