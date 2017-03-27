В столичном СИЗО повесился заключенный

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В столичном СИЗО "Матросская тишина" мужчина повесился в тот же день, когда его доставили в изолятор. Он обвинялся в незаконном распространении наркотиков.

Обвиняемый в незаконном распространении наркотиков мужчина повесился в московском следственном изоляторе "Матросская тишина", передает агентство "Москва".

Сообщается, что 26 марта в СИЗО №1 ("Матросская тишина") доставили мужчину 1977 года рождения, арестованного по подозрению в преступлении по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". В тот же день заключенный совершил самоубийство, повесившись на простыне.

"Признаков насильственной смерти нет, по данному факту проводится проверка", - отметили в столичном УФСИН.

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