Россия негативно относится к конференции о запрещении ядерного оружия

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В Министерстве иностранных дел России заявили о негативном отношении к конференции по выработки конвенции о запрещении ядерного оружия. Однако, как отметил глава департамента МИД по нераспространению и вопросам разоружения Михаил Ульянов, Москва будет следить за ее решениями.

Россия будет следить за решениями конференции по выработке конвенции о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента МИД по нераспространения и вопросам разоружения Михаила Ульянова.

"Начались межправительственные переговоры по разработке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия, и наше отношение к ним негативное. Хоть мы в них участвовать не будем, станем очень внимательно отслеживать решения, которые будут разрабатываться, и стараться своевременно оценивать их влияние на международную повестку дня в области разоружения и контроля над вооружениями и нераспространения", - сказал он.

Ульянов подчеркнул, что Россия будет анализировать, в том числе, влияние решений конференции на ход обзорного цикла Договора о нераспространении ядерного оружия, который стартует в начале мая. Он начнется с проведения первой сессии подготовительного комитета обзорной конференции 2020 года.