В Москве задержали около 20 авиарейсов из-за сильного ветра
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Из-за плохих погодных условий в аэропорту "Шереметьево" и "Домодедово" задерживаются порядка 20 рейсов. Еще столько же вылетов отменили. Ранее Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки.
В аэропортах Москвы задержано 19 и отменено 17 рейсов, передает "Яндекс.Расписание".
Главное управление МЧС России по Московской области ранее распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки.
Мокрый снег, гололед и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшее время, а также в ночь на 28 марта.
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