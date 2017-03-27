В Москве задержали около 20 авиарейсов из-за сильного ветра

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Из-за плохих погодных условий в аэропорту "Шереметьево" и "Домодедово" задерживаются порядка 20 рейсов. Еще столько же вылетов отменили. Ранее Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и гололедице в Подмосковье в ближайшие сутки.