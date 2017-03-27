Медведев назначил экс-главу Минобра Кубани заместителем министра образования

Теги: Политика минобрнауки медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Татьяну Синюгину заместителем министра образования. Ранее Синюгина занимала пост министра образования Краснодарского края, а также была заместителем мэра Краснодара.

Дмитрий Медведев назначил Татьяну Синюгину заместителем министра образования и науки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение главы правительства.

"Назначить Синюгину Татьяну Юрьевну заместителем министра образования и науки Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее Синюгина занимала пост министра образования Краснодарского края. До этого она являлась заместителем мэра Краснодара.