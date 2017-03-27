Памятник Пушкину в Москве закрыли на реставрацию и огородили забором

Теги: Москва памятник тверская реставрация поэт

Пушкинскую площадь в Москве частично перекрыли из-за реставрации памятника поэту Александру Пушкину. Ремонтные работы начнутся в апреле и продлятся до сентября 2017 года. В настоящий момент монумент огорожен забором.

Памятник поэту Александру Пушкину на Тверской улице в Москве закрыли в связи с работами по реставрации, передает "Интерфакс". Пушкинская площадь частично перекрыта, а монумент огорожен забором.

Ремонтные работы начнутся в апреле и продлятся до сентября 2017 года. Реставрация будет проводиться по заказу ГКУ города Москвы "Мосреставрация".

Вздумали тут митинги устраивать с Александром Сергеевичем?!

Вот вам забор!

���� pic.twitter.com/gubcuDy3IE — Constantine (@CKonovalov) March 27, 2017

26 марта на Пушкинской площади и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники несогласованного митинга.

19 марта коммунальщики почистили памятник. Были вымыты сама фигура поэта и постамент, на котором он стоит.

Памятник был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). За время существования он реставрировался дважды: в 1993 и 2003 году.

Читайте также:

В Москве в 2016 году 53% памятников отреставрировано за счет инвесторов

В Царском Cеле восстановили портал из лазурита