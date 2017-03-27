Памятник Пушкину в Москве закрыли на реставрацию и огородили забором
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Пушкинскую площадь в Москве частично перекрыли из-за реставрации памятника поэту Александру Пушкину. Ремонтные работы начнутся в апреле и продлятся до сентября 2017 года. В настоящий момент монумент огорожен забором.
Памятник поэту Александру Пушкину на Тверской улице в Москве закрыли в связи с работами по реставрации, передает "Интерфакс". Пушкинская площадь частично перекрыта, а монумент огорожен забором.
Ремонтные работы начнутся в апреле и продлятся до сентября 2017 года. Реставрация будет проводиться по заказу ГКУ города Москвы "Мосреставрация".
26 марта на Пушкинской площади и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники несогласованного митинга.
19 марта коммунальщики почистили памятник. Были вымыты сама фигура поэта и постамент, на котором он стоит.
Памятник был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). За время существования он реставрировался дважды: в 1993 и 2003 году.
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