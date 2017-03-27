ФСБ задержала подпольных оружейников, выдававших себя за копателей

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ФСБ сообщила о задержании подпольных оружейников. Четыре мастерские находились в Московской, Калужской и Брянской областях. Криминальная артель переделывала безобидные муляжи и макеты во вполне боеспособные пистолеты, ружья и даже пушки. Разнокалиберный арсенал дополняли мины, гранаты, боевые патроны и взрывчатка. Спецслужбам предстоит выяснить, кого собирались снабжать теневые торговцы оружием.

За дверью обычного на первый взгляд гаража находился не совсем обычный склад, рассказал "ТВ Центр". Рядом с лопатами, автомобильными колесами, стеллажами с инструментами – ножи, кинжалы и сабли. В общей сложности, 68 единиц холодного оружия. Но это, выяснили сотрудники ФСБ, лишь малая часть коллекции.

Подозреваемый – мужчине около пятидесяти – прикинулся копателем. Но разыграть спектакль не получилось. За старыми военными медалями – их держали на виду для отвода глаз – целый арсенал: 56 пистолетов и автоматов разного типа, 10 гранат, столько же взрывателей и детонаторов, две мины, почти четыре тысячи патронов, и даже три авиационные пушки калибра 23 миллиметра. Этого, говорят эксперты, хватило бы на целый взвод. Партию оружия, российского и импортного, уверены оперативники, готовили на продажу в регионы. Здесь же на станках и вручную холостые стволы – такие часто используют для киносъемок – переделывали в боевые.

Сколько времени работала конкретно эта подпольная мастерская – её раскрыли чуть меньше недели назад – неизвестно, но точно понятно – она была не одна. Кроме Калужской преступная группа промышляла в Брянской и Московской областях. Сеть, сообщили в ФСБ, полностью ликвидирована, участники криминального бизнеса задержаны. Против них возбуждены уголовные дела, но ставить точку в этой истории пока рано. Следствию предстоит ответить на главные вопросы: как работала черная схема, кто покупал нелегальное оружие и зачем.

Михаил Шекоян, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"