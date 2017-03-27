Ангарский маньяк может стать самым "кровавым" в российской истории

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82 женщины - таким может стать обновлённый список жертв Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. До сих пор за ним числились 22 убийства и два покушения. За это Попков уже получил пожизненный срок. Но даже после вынесения приговора расследование продолжилось. Про неизвестные ранее захоронения, в которых могут находиться останки ещё 60 жертв, Попков рассказал сам на очередном допросе.

Ангарский маньяк Михаил Попков, вероятно, будет признан самым "кровавым" за всю историю России, отметил "ТВ Центр". Два года назад суд признал его виновным в 22 убийствах и приговорил к пожизненному заключению. Однако работа следователей на этом не закончилась. Все это время сыщики искали доказательства других, не менее жестоких расправ. Допрос 900 свидетелей, два десятка процедур эксгумации тел погибших и 200 судебных экспертиз дали результат.

"В настоящий момент Попкову предъявлено обвинение в полном объеме, в совершении 60 эпизодов преступной деятельности. Это 59 убийств и одно покушение на убийство. Объем уголовного дела в настоящее время составляет более 300 томов", - рассказал следователь по особо важным делам Следственного комитета России по Иркутской области Евгений Корчевский.

Это означает, что, по версии следствия, Попков совершил более 80 убийств, тем самым "переплюнув" в этом страшном деле Чикатило и Пичушкина, более известного как "Битцевский маньяк".

Ангарский душегуб свое первое преступление совершил еще в 1994 году. С тех пор в Иркутской области регулярно стали находить истерзанные тела женщин. Едва ли не каждый месяц в местной прессе появлялись некрологи. Из более чем 80 девушек, только двум удалось спастись.

Евгении на момент нападения было 18. В машину к маньяку села сама, решив, что поздно вечером добраться до дома с сотрудником милиции будет безопаснее, чем идти одной.

"Он мне удостоверение показывал. Сразу я не садилась в машину, он мне показал, я поверила и как бы села в машину. Сильно избил. Ну, естественно, я от него убегала. Так как он занимался спортом, то есть он и выше и сильнее, бегает быстро, я не смогла от него убежать. Он меня избил, и подумал, что меня убил, но меня спасли", - рассказала одна из потерпевших Евгения Протасова.

Михаил Попков действительно служил в милиции, хорошо владел оперативными методами и был в курсе хода расследования своих же преступлений. После ареста те, кто хорошо его знал вне работы, отказывались верить, что много лет лично общались с "Ангарским маньяком".

Попков прошел десятки медико-психиатрических экспертиз. Одну из них – в Москве в институте Сербского. Окончательный диагноз – гомицидомания – непреодолимое желание убивать. Однако маньяк при этом признан вменяемым.

На время проведения нового расследования и судебного разбирательства Попкова переведут в СИЗО. Вероятно, это и стало причиной его новых признаний. В следственном изоляторе условия содержания гораздо мягче, чем в колонии особого режима. А возможно, говорят психиатры, уже отбывающий пожизненное заключение убийца, просто хочет войти в учебники криминалистики как самый кровавый маньяк в истории страны.

Александр Огородников, Илья Титов, "ТВ Центр"