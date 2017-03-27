МЧС предостерегло экстремалов от посещения проснувшегося на Камчатке вулкана

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На юге Камчатки проснулся вулкан Камбальный. Для ученых это стало сюрпризом. Исполин значится в списке действующих, но на памяти современников не извергался ни разу. Вулкан выбрасывает пепел на высоту около шести километров, а шлейф уже растянулся на юго-восток в Тихий океан на тысячу километров. Угрозы для населенных пунктов Курильских островов пока нет, однако для авиации установлен один из наиболее высоких уровней опасности – оранжевый.

Грандиозное зрелище извергающегося вулкана Камбальный ученые наблюдают с утра субботы, рассказал "ТВ Центр". Впервые за сотни лет исполин начал выбрасывать пепел на высоту 5-6 километров над уровнем моря. Шлейф протянулся уже на 160 километров на юго-запад в Тихий океан. Картинка настолько захватывающая, что даже сотрудники Кроноцкого заповедника, на территории которого расположены восемь действующих вулканов и знаменитая долина гейзеров не могут сдержать эмоций.

"Нас порадовал Камбальный вулкан, извержение которого я ждала целый год. Ничего не предвещало его, и вот – такой салют в честь нашего приезда. Ну приятно. Наблюдаем", - сказала техник службы охраны ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Лиана Варавская.

Достоверной даты предыдущего извержения вулкана у ученых нет. Последние имеющиеся данные о Камбальном поставлены под сомнение. Ранее, на основании записей капитана одного из судов, предполагалось, что исполин был активен в 1769 году.

"Мы считаем, что эта дата не очень достоверна. Мы полагаем, что вулкан не 250 лет молчал, а гораздо дольше. То есть, действительно, это извержение уникальное, удивительное вулкана, который в исторической памяти хоть одного человека, вот он реально не извергался, то есть, нет ни одного реального описания извержения этого вулкана. Тем интересней и тем непонятней сегодняшнее его извержение, потому что как будут развиваться события конкретно сказать нельзя", - пояснила руководитель группы реагирования на вулканические извержения KVERT Ольга Гирина.

Профессионалы следят за развитием событий, в том числе, с помощью спутников. Лавовых потоков, подземных толчков и взрывов пока не зафиксировано.

Выбросы пепла продолжаются. Очередной может произойти в любой момент. На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет, но для авиации установлен оранжевый уровень опасности. Путешественников предостерегли от посещения данного района. Официально туристических групп на прилегающей к вулкану территории нет. Предупреждение местного управления МЧС адресовано тем, кто ради редкого кадра готов пойти на неоправданный риск.

"Вулкан представляет опасность, в первую очередь, для туристов-экстремалов, которые посещают вулканы в период извержений и арендуют для этого малые воздушные суда. Туристические компании оповещены об опасности, которая может подстерегать в случае походов на вулкан. Опасность представляет свежий вулканический пепел, а также повышенная концентрация газов", - отметил начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин.

Массового бегства животных в районе извержения ученые не наблюдают. Говорят, что в случае усиления активности Камбального под угрозой могут оказаться мелкие водоемы. Их попросту засыплет. А вот для крупных озер и растений в перспективе эффект будет положительным. Пепел – естественное удобрение для почвы, а вода насытится микроэлементами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"