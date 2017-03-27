Правительство ввело ограничения для водителей-новичков

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Молодые водители должны разместить на своем авто специальный знак – восклицательный знак на желтом квадрате. Также два года им будет запрещено заниматься буксировкой и возить пассажиров на мотоцикле.

В России вводятся некоторые ограничения для водителей-новичков, об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов на совещании с Дмитрием Медведевым в понедельник.

Он сообщил, что теперь автомобилисты-новички обязаны два года ездить со специальным знаком на автомобиле – это желтый квадрат с восклицательным знаком. Помимо этого, молодым водителям будет запрещено заниматься буксировкой и возить пассажиров на мотоцикле.

По словам вице-премьера, это не самые жесткие правила для новичков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что принятые правила смогут помочь молодым водителям научиться водить машину, но в то же время ограничения не должны связывать водителей "по рукам и ногам из-за чего они перестали бы ездить, а транспортное средство стояло просто на приколе".

Кроме того, в правительстве ожидают от Госдумы принятие решения о штрафах за опасное вождение.

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