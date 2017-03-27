Порошенко и послы G7 условились давить на Россию ужесточением санкций
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продолжении давления на Россию, в том числе путем сохранения и, в случае необходимости, ужесточения санкций. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Украина и ее партнеры в лице послов G7 и ЕС условились продолжать давление на российские власти. Об этом сообщает пресс-служба Петра Порошенко.
В сообщении на сайте украинского президента отмечается, что давление на Россию будет вестись "с целью возвращения ситуации в рамки Минских договоренностей, в том числе путем сохранения и, в случае необходимости, ужесточения международных санкций против России".
"Особое внимание было уделено обострению ситуации на Донбассе в связи с последними деструктивными действиями России на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые подрывают мирный процесс и дальнейшую реализацию Минских договоренностей", - отмечает пресс-служба Порошенко.
Президент и послы также обсудили решение СНБО о блокаде ДНР и ЛНР. "Послы выразили понимание по вынужденности таких шагов", - говорится в сообщении.
Ранее Порошенко обвинил Россию в "подрыве Украины изнутри".
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