СКР начал проверку по факту смерти арестанта в "Матросской тишине"

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти арестанта в СИЗО "Матросская тишина". По предварительным данным, мужчина, обвиняемый по статье о незаконном обороте наркотиков, покончил с собой. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти арестанта в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

"Следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере СИЗО №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Москве тела мужчины 1977 года рождения, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее о самоубийстве а "Матросской тишине" сообщили в управлении ФСИН столицы. По данным ведомства, мужчину 1977 года рождения доставили в СИЗО 26 марта по подозрению незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Как сообщили во ФСИН, в тот же день заключенный совершил самоубийство, повесившись на простыне.

Как сообщили в СКР, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту смерти арестанта назначена судебно-медицинская экспертиза.

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