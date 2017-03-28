Российские военные передали жителям Сирии 6 тонн гумпомощи

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Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций. Жителям арабской республики доставлено порядка шести тонн гумопощи.

Более шести тонн гуманитарных грузов передали жителям Сирии сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон за минувшие сутки. В Алеппо доставили питьевую воду, продуктовые наборы, а также детские игрушки. Кроме того, в провинцию Эс-Сувейда привезли продукты. Всего проведено шесть гуманитарных акций, передает "ТВ Центр".

А вот ситуацию в Мосуле Москва намерена обсудить на специальном брифинге в Совете Безопасности ООН. Операция по освобождению города от террористических группировок длится уже почти полгода. Сейчас боевики удерживают западные кварталы, американская авиация наносит по ним регулярные удары.

17 марта в ходе продолжительных бомбёжек в западных районах города погибли, по некоторым подсчётам, более 200 мирных жителей. Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, Москва будет тщательно отслеживать ход операции в Мосуле. Он также напомнил о решениях, которые были приняты в гуманитарных целях в аналогичной ситуации при освобождении Алеппо.

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