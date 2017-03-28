В Париже вспыхнули беспорядки после убийства полицейским мужчины

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Во время беспорядков в Париже пострадали трое полицейских. Погромы начались после убийства стражами порядка местного жителя.

Массовые беспорядки охватили одну из восточных окраин Парижа после того, как полицейские застрелили там пожилого мужчину. Протестующие атаковали здание комиссариата и принялись жечь припаркованные автомобили. Для разгона толпы задействовали дополнительные подразделения - стражей порядка закидывали камнями и бутылками, передает "ТВ Центр".

Участники акции требовали справедливого расследования инцидента. По версии правоохранителей, они прибыли по вызову о бытовой ссоре. Мужчина - выходец из азиатской страны - ранил одного из них ножницами. Пришлось применить оружие. Между тем родственники погибшего утверждают - он не нападал на полицейских, а огонь был открыт без предупреждения. В присутствии детей, находившихся в тот момент в квартире. По последним данным, в результате вспыхнувших беспорядков пострадали трое полицейских.