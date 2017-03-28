Эксперт: есть стеклянный потолок, который Ле Пен пробить не может
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Может ли Франция, как призывает Марин Ле Пен, действительно поставить вопрос о выходе из Евросоюза? Есть ли у Мартина Шульца возможности стать реальным конкурентом Ангелы Меркель? И способны ли нынешние лидеры стран Европы пересмотреть под натиском соперников своё отношение к России? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Игорь Бунин.
Предстоящие выборы во Франции Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с руководителем Центра политических технологий Игорем Буниным.
"Электорат Марин Ле Пен непоколебим. Ее 25-27% в первом туре и 32-24% во втором туре гарантированы. Но она не может выиграть у остального электората. Есть стеклянный потолок, который она пробить не может", - рассказал Бунин.
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