Эксперт: есть стеклянный потолок, который Ле Пен пробить не может

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Может ли Франция, как призывает Марин Ле Пен, действительно поставить вопрос о выходе из Евросоюза? Есть ли у Мартина Шульца возможности стать реальным конкурентом Ангелы Меркель? И способны ли нынешние лидеры стран Европы пересмотреть под натиском соперников своё отношение к России? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Игорь Бунин.