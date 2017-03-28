Неизвестные застрелили мужчину на западе Москвы

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Неизвестные расстреляли мужчину возле одного из домов на Осенней улице. Он скончался от полученных огнестрельных ранений. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

На западе столицы неизвестные застрелили мужчину возле одного из домов на Осенней улице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел в понедельник вечером.

"Около 22:20, возле дома 18 по улице Осенняя, неизвестными гражданами были причинены мужчине огнестрельные ранения, от которых тот скончался", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД России по столице подтвердили факт обнаружения тела по этому адресу. На месте преступления работают следователи.

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