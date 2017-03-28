Госдеп назвал новые антироссийские санкции решением Обамы

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Действующее американское правительство не вырабатывало решения о введении санкций в отношении восьми российских компаний, заявили в Госдепе США. Там подчеркнули, что это сделала предыдущая администрация Соединенных Штатов за три дня до своего ухода.

Решение о введении санкций в отношении еще восьми российских организаций было принято предыдущей администрацией США. Оно было оставлено в силе нынешним американским правительством, передает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента Соединенных Штатов.

По его словам, решение стало результатом "периодического обзора", которым от американского внешнеполитического ведомства требует заниматься закон о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, неоднократно дополнявшийся и расширявшийся. Дипломат подчеркнул, что в последний раз решение о введении санкций в отношении "нынешней группы физических и юридических лиц" было принято Госдепом США 17 января. Спустя три дня истек срок полномочий предыдущего президента от Демократической партии Барака Обамы. После этого место главы Белого дома занял республиканец Дональд Трамп.

Сотрудник Госдепа также отметил, что выработанное 17 января решение было изучено заступавшей администрацией до передачи соответствующих уведомлений Конгрессу США 21 марта 2017 года. До того, как оповещения не были доставлены в Конгресс, ограничительные меры не могли вступить в силу.

При этом, в чем конкретно заключаются претензии, предъявляемые российским организациям, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенных Штатов своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией.

Ранее США ввели новые санкции в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии против восьми российских компаний, которые связаны с авиастроением и подготовкой лётных специалистов. Под ограничительные меры попали входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", коломенское Конструкторское бюро машиностроения.

19 января 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уходящая администрация Барака Обамы продолжает наносить удары по фундаменту отношений с Россией даже в последние часы пребывания у власти. По ее словам, демократическая команда "сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен холодной войны".

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