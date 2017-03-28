"КамАЗ" перевернулся в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Видео

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Два грузовика столкнулись на улице Декабристов в столице. В результате происшествия один из них перевернулся. В аварии пострадал один человек, который в настоящее время госпитализирован в медучреждение. В интернете появилась видеозапись с места ДТП.

На юго-востоке столицы столкнулись два грузовика, в результате чего один из них перевернулся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Москве. Инцидент произошел в понедельник.

"В 23:45 на улице Декабристов, дом 20 корпус 3 произошло ДТП с участием двух грузовиков "КамАЗ" и "МАЗ". В результате ДТП "КамАЗ" от удара опрокинулся набок", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадал водитель перевернувшегося грузовика. В настоящее время он госпитализирован в медучреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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