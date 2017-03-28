Россия защитит подводные сокровища Крыма

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В российском законодательстве появится термин "подводное культурное наследие". Инициатива призвана защитить морские сокровища страны, в частности, Крыма.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди рассказал "Известиям" о готовящихся поправках в федеральный закон, которые призваны защитить памятники, находящиеся в море.

"Согласно закону "Об объектах культурного наследия" охраной памятников под водой занимаются органы исполнительной власти субъектов России. А по другому закону — "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" — морская акватория не является территорией субъектов. Также в законодательстве нет термина "подводное культурное наследие". Таким образом, подводные объекты остаются без охраны", - сказала она.

На прошлой неделе стало известно, что во время раскопок при строительстве Крымского моста археологи обнаружили фрагмент древней скульптуры. Ученые полагают, что терракотовая голова была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры. Скорее всего, она является частью скульптуры Посейдона.