В Госдуме предложили увеличить отпуск за ненормированный рабочий график

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Депутаты от ЛДПР внесли законопроект в Госдуму о запрете устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет. Кроме того, документ предлагает увеличить сотрудникам, работающим сверх нормы, оплачиваемый отпуск.

Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев вместе со своими соратниками по партии внесли законопроект о запрете устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, тем, кому это запрещено по состоянию здоровья и работникам в возрасте до 18 лет. Кроме того, документ предлагает увеличить тем, кто работает сверх нормы, оплачиваемый отпуск, передает "Интерфакс".

Депутаты предлагают наделить работодателя, планирующего применение ненормированного рабочего дня, обязанностью закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, а также примерный перечень исключительных случаев, в которых они могут работать сверх нормы. Само соглашение должно приниматься с учетом мнения представительного органа работников.

Также проект закона предлагает устанавливать предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня, не должно превышать 120 часов в год.

В случае достижения указанного предельного числа часов привлечение работника к работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени может осуществляться только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией, говорится в законопроекте.

Кроме того, продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день должна составлять от трех до 15 календарных дней.