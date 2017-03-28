В России помощь по "блату" могут приравнять к коррупции

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Министерство юстиции России инициировало введение поправок в федеральное законодательство. Оно расширяет понятие взятки и криминализирует подкуп третейских судей. Также в ведомстве предложили считать коррупцией помощь в карьерном росте, зачисление детей в вузы на бюджетные места и многое другое.

Российский Минюст инициировал и разработал поправки в федеральное законодательство, которое расширяет понятие взятки и криминализирует подкуп третейских судей. В частности, коррупционеров предлагают наказывать за "услуги неимущественного характера", а также предоставлять "неправомерные преимущества", пишет газета "Известия".

Внести эти поправки рекомендуется в Уголовный кодекс России, КоАП России, а также закон "О противодействии коррупции".

По словам председателя межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией" Анатолия Голубева, в СССР из-за тотального дефицита существовала специфическая форма коррупции в виде "блата". В частности, один человек мог достать для другого чешскую люстру в обмен на путевку в крымский санаторий. В настоящее время "небескорыстная взаимопомощь", по словам собеседника издания, переросла в другие формы. Так, ряд строительных компаний за получение той или иной разрешительной документации может рассчитываться с чиновниками "квартирами в домах, которые будут построены на выделенной ими территории".

Также, по словам экспертов, к такого рода услугам можно отнести организацию отдыха, банкетов, оплату перелетов, оформление страховки, зачисление детей в вузы на бюджетные места, трудоустройство родственников в престижные организации, помощь в карьерном росте, получении ученых степеней, а также "истории сексуального характера".

Эти поправки рекомендует принять Группа государств против коррупции (GRECO). В нее входит Россия наряду с другими 48 странами.