09:13, 28 марта 2017

Задымление произошло в детсаду на северо-востоке Москвы

Теги:  детсад  Происшествие  москва

В здании на Изумрудной улице в столице произошло задымление. По предварительной информации, по этому адресу находится детский сад. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты.

В детском саду на северо-востоке столице произошло задымление. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступила информация о задымлении в здании по улице Изумрудная. На место для проверки информации выехали специалисты", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по этому адресу находится детский сад. Дальнейшая информация о происшествия в настоящее время уточняется. 

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