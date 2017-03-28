Задымление произошло в детсаду на северо-востоке Москвы

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В здании на Изумрудной улице в столице произошло задымление. По предварительной информации, по этому адресу находится детский сад. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты.

В детском саду на северо-востоке столице произошло задымление. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступила информация о задымлении в здании по улице Изумрудная. На место для проверки информации выехали специалисты", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по этому адресу находится детский сад. Дальнейшая информация о происшествия в настоящее время уточняется.

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