СКР возбудил дело по факту убийства мужчины на западе Москвы

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на западе столицы. Неизвестные напали на него, похитили сумку, а затем произвели выстрелы, от которых он скончался. В настоящее время ведется розыск подозреваемых, а также устанавливается все обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на Осенней улице в Москве. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"По версии следствия, неустановленные лица совершили разбойное нападение на мужчину 1975 года рождения и похитили сумку последнего. После чего произвели выстрелы, от которых он скончался на месте происшествия", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи отрабатывают различные версии случившегося. В настоящее время ведется розыск подозреваемых, а также устанавливается все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли мужчину возле одного из домов на Осенней улице. Он скончался от полученных огнестрельных ранений.

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