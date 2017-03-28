Во время беспорядков в Париже пострадали трое полицейских

Теги: В мире полиция франция беспорядки

Полицейский произвол стал причиной новых массовых беспорядков в Париже. Почти две сотни человек вышли на улицы французской столицы, чтобы почтить память парижанина, который был застрелен правоохранителями в минувшее воскресенье. От скандирования лозунгов манифестанты перешли к действиям.

В девятнадцатом округе Парижа горят машины, разбиты витрины магазинов и мусорные баки. Мирная демонстрация возле полицейского участка, на которую собрались более 150 человек, переросла в столкновение со стражами порядка, передает "ТВ Центр".

Погромы во французской столице начались после того, как правоохранители застрелили 56-летнего горожанина Ли Шайо. Это случилось еще в воскресенье. Полицейские приехали на вызов. Проверить информацию от соседей, которые рассказали по телефону о том, что в одной из квартир ссора. За дверью услышали крики и детский плач. Выбили дверь. Что было дальше, неясно. По версии полиции, Ли Шайо, увидев патрульных, бросился на них с ножницами в руках. Успел ударить и ранить одного из полицейских. Второй выхватил пистолет и открыл огонь. В упор. Ли Шайо был убит на месте.

Митингующие, как пишет парижская пресса, сначала собрались лишь для того, чтоб почтить память Шайо. Но в какой-то момент эмоции взяли верх. В стражей порядка полетели камни, бутылки, и стулья. Полицейский участок толпа окружила. Начала громить патрульные автомобили. Бить стекла. Одну машину подожгли бутылкой с зажигательной смесью.

Усиленным нарядам пришлось действовать жестко. В ход пошли дубинки. Троих погромщиков задержали. Осколками стекла и камнями ранены и трое полицейских. Разогнать и утихомирить толпу удалось только к полуночи. В Париже началось разбирательство. Представители правопорядка заявили, что жалобы на Шайо от соседей поступали и раньше. Он страдал психическими расстройствами и мог вести себя неадекватно. Родственники погибшего наоборот утверждают: полицейские открыли огонь без предупреждения и без причины.

Французским газетам дочь Шайо рассказала, что в тот момент, когда приехал наряд, отец был занят на кухне. Якобы разделывал ножницами рыбу. И когда раздался звонок в дверь, он пошел ее открывать, также с ножницами в руках. Машинально, и не собираясь ни кого нападать. Впрочем, эту версию тоже еще предстоит проверить. Адвокат Шайо заявил, что стражи порядка в очередной раз превысили свои полномочия. Как это уже было полтора месяца назад в пригороде Ольне-су-Буа. Тогда полицейские, во время задержания, не только избили, но надругались над молодым человеком. В столице и особенно эмигрантских кварталах начались беспорядки. А извиняться за выходку стражей порядка, пришлось президенту Франсуа Оланду.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".