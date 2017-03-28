Сбербанк продает дочерний банк на Украине

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Сбербанк продаёт своё дочернее отделение на Украине. Покупатели - объединение компаний из Латвии и Белоруссии. Сделку планируют завершить в течение полугода. Решение было принято после того, как Украина ввела санкции против пяти работающих в стране структур российских госбанков. Кроме того, нормально функционировать им не давали радикалы.

Каменная стена у Сбербанка в Киеве во вторник пала трудами ее же строителей - активистов "Национального корпуса". Именно партия, созданная на базе батальона "Азов", была инициатором блокады финансового учреждения, которая началась два месяца назад, передает "ТВ Центр". Однако активисты заявили: такое отступление - лишь временная мера, чтобы граждане могли забрать свои деньги. Затем борьба с банком продолжится. До полного его вытеснения с территории Украины.

Однако в условиях полного попустительства властей Украины Сбербанк не стал дожидаться дальнейшего развития событий и принял решение о продаже украинской "дочки". Покупатель - консорциум одного из латвийских банков и частной белорусской компании. Его акционер - Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева. Сделка будет завершена в середине года. При этом все обязательства перед украинскими клиентами дочерним подразделением Сбербанка будут выполнены.

"Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития", - говорится в сообщении.

Кредитные учреждения с российским участием - одни из самых стабильных и надежных на Украине. Их клиентами являются как крупные предприятия, так и сотни тысяч граждан. Однако радикалы решили, что таким банкам не место в стране, а президент Порошенко подкрепил их требования санкциями. Впрочем, события последних месяцев постоянно доказывают слабость киевской власти - решения идти на поводу у националистов следуют одно за другим все сильнее бьют по и без того тяжело больной экономике Украины.

"Экономика очень сильно зависит от управленческих решений. И когда идет какая-то кризисная ситуация, эта зависимость становится колоссальной. Какие же управленческие решения приняла по Донбассу наша власть? Испугавшись националистов, они объявили блокаду. Вот здесь говорили, что можно где-то там купить антрацит. Вопрос: а за что купить? У нас минус 2,5 миллиарда долларов - это только по одной Донецкой области", - рассуждает экономист Александр Дудчак.

По данным экспертов, последствия блокады после ее поддержки Киевом стали уже катастрофическими. Падение экспорта практически по всем направлениям от металлургии до электроэнергетики, тут же спровоцировало и ухудшение платежного баланса - дефицит уже приближается к четырем миллиардам долларов. Заложенное Нацбанком в прогноз инфляции повышение цен на газ, тепло и свет в октябре может случиться уже в апреле.

В условиях нарастающей нестабильности активизируются политики, которые на время пропали из виду, но властных амбиций не растеряли. Отставной губернатор Саакашвили, создавший партию "Рух новых сил", заявил, что готовит объединение ряда других организаций в пику пропрезидентским силам.

При этом выборы должны быть досрочными, настаивает Саакашвили. И это именно то, чего Порошенко всеми силами стремиться избежать.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".