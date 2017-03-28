Российские военные доставили гумпомощь в Алеппо и Манбидж

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Более шести тонн гуманитарной помощи доставили наши военные в сирийские провинции Алеппо и Эс-Сувейда. Жителям пострадавших районов передали продуктовые наборы, питьевую воду, а также канцелярские принадлежности и детские игрушки. Ещё одна крупная акция прошла в палаточном лагере неподалёку от города Манбидж. Для оказания медицинской помощи на месте развернули мобильный госпиталь.

Напрямую от Алеппо до крайней точки провинции - города Манбидж - 120 километров. Но дорога петляет и накручивает ещё полторы сотни. Манбидж сейчас - буферная зона. Никак не удаётся выбить боевиков окончательно. Жители, лишившиеся своих домов, бежали сюда - в палаточный лагерь прямо в пустыне, передает "ТВ Центр".

Манбидж и окрестности - район проживания курдов. Пользуясь ещё и этническими разногласиями, террористы уничтожали местное население с особой жестокостью. Оставалось лишь убежать в безопасное место.

"Мы бросили все, когда бежали от боевиков. Только документы взяли, одежду и деньги, которые были. Они, конечно, давно закончились. Вы же видите, сколько людей пришло, когда приехали ваши военные с продуктами", - рассказал Мархаб Карбир.

За продуктами действительно выстраивается огромная очередь. Даже не одна. Гумколонна состоит из нескольких автомобилей. И у каждого просто вереница людей: женщины с детьми на руках, старики. Тяжело стоять под палящим солнцем пустыни. Но они терпят. Им пообещали: консервов, крупы и чая хватит на всех.

"Впервые в таком объёме предоставляется гуманитарная помощь. По договорённости с местными властями, после проведения этой акции, я надеюсь, мы пройдём и дальше. На север, на восток. И будем нести наш российский флаг и то добро, которое с ним связано, - сообщил офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Рачук.

В составе российского гуманитарного конвоя всегда есть медицинская машина. К врачам очередь не меньше, чем за продуктами. При таком климате и быте не редки инфекционные заболевания. В случае подозрения наши специалисты рекомендуют пациентам срочно отправляться на лечение в города. Например, в Алеппо, где уже функционируют несколько больниц. Остальным помощь оказывается на месте.

В лагере для беженцев готовятся к посевной. Починили старенький трактор. Почва пустыни, конечно, не чернозём. Но на скудный урожай рассчитывать можно. Специалистов Центра по примирению попросили помочь с запчастями к сельхозтехнике.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.