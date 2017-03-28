КНДР провела новые испытания ракетного двигателя
Северная Корея провела очередное испытание нового ракетного двигателя. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в министерстве обороны США.
Руководство КНДР провело испытание ракетного двигателя 24 марта, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник в вооруженных силах США
Это тестирование стало уже третьим за последние несколько недель, напоминает "ТВ Центр". По данным американских военных, применяемая в двигателе технология может быть использована для создания межконтинентальной баллистической ракеты. В США также считают, что вскоре КНДР может провести очередные ядерные испытания.
В Пхеньяне уже не раз заявляли о рождении национальной ракетной индустрии, не зависящей от других стран.
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