В Иркутской области произошла вспышка африканской чумы свиней

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Вспышка африканской чумы свиней впервые зафиксирована в Иркутской области. На одной из ферм погибли 40 животных. На пять километров вокруг очага заражения объявлен карантин. Предпринимаются меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Специалисты обследуют личные подсобные хозяйства. Работают с населением. Владельцам свиней за вынужденный убой выплатят компенсации.

Ветеринарные спецотряды в защитных халатах и масках передвигаются по сельским улицам в сопровождении полиции и спецтехники. Обходят каждый двор, передает "ТВ Центр". Для тех, в чьем хозяйстве разводят свиней, плохие новости.

"Все плачут. У всех своя скотина, всем жалко. Но все понимают, что делать нечего. Ничего не сделаешь. Убирать надо. Потому что сейчас мы не уберем, кто-то спрячет, пойдет инфекция дальше, другие села заразим", - говорит местная жительница Екатерина Черных.

Африканская чума свиней в Сибирь пришла впервые. Людям эта болезнь не передается, а вот для животных чрезвычайно опасна. Распространяется молниеносно и почти всегда приводит к падежу всего поголовья в хозяйстве. Очаг эпидемии зафиксирован 25 марта в поселке Куда Хомутовского района Иркутской области. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 5 километров объявлен карантин.

"Животные умерщвляются бескровным методом, осуществляется взвешивание, составляются документы об отчуждении животного. Все документы передаются владельцу. А животные грузятся и увозятся на сжигание", - сообщил главный государственный ветеринарный инспектор по Иркутску и Иркутскому району Владимир Морозов.

Свиней на убой сдавать приходится всех. И взрослых особей, и поросят. Туши взвешивают и составляют акт. За каждое животное, вывезенное из частных подворий, владельцам положена компенсация. Для этого областным правительством из резервного фонда выделено около 10 миллионов рублей.

Работы в рамках режима ЧС обещают завершить в течение дня. Всего на убой вывезут около 800 голов скота. Как отметили в региональной ветеринарной инспекции, жителям поселков, попавших в зону карантина, будет запрещено заниматься свиноводством в течение года.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".