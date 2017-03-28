В столичных аэропортах из-за непогоды задержаны десятки рейсов

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В центральные регионы России пришли минусовые температуры, шквалистый ветер и снегопад. Десятки рейсов задержаны в столичных аэропортах из-за плохой видимости. Ожидается, что тепло вернется в Центральную Россию только в начале следующей недели.

Минусовые температуры, шквалистый ветер и снегопад. В центральные регионы России вернулась настоящая зима. Из-за плохой видимости в столичных аэропортах задержаны десятки рейсов, передает "ТВ Центр".

За прошедшие сутки в Москве выпало больше трети месячной нормы снега. Несколько районов города и вовсе засыпало градом. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. На уборку улиц вышли сотни единиц техники. Синоптики предупреждают, что грядут десятиградусные морозы. Водителей просят быть внимательнее. На дорогах возможен гололед и снежные заносы. Тех, кто уже поменял резину на своих автомобилях, просят воздержаться от поездок.

Погода бушует и в северной столице. В Санкт-Петербурге штормовое предупреждение. Снегом засыпает и Калугу, Тверь, Рязань и Тамбов. Ожидается, что тепло вернется в Центральную Россию только в начале следующей недели.