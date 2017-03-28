В российских школах могут ввести предмет "Современная Россия"

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В российских школах может появиться новый предмет "Современная Россия". Он охватит конец XX века по истории, элементы обществознания и географии.

В России обсуждается возможность введения в школьную программу нового предмета "Современная Россия". Проект новой дисциплины уже готов, передает "ТВ Центр".

Накануне о нем, в частности, говорили на Всероссийской конференции "Стратегия преподавания истории". В Москву приехали учителя со всей страны. Обсудили итоги внедрения историко-культурного стандарта и новых школьных учебников. Специальная секция была посвящена столетию российской революции. Кроме того, затронули вопросы преподавания региональной истории.

"Самое главное - обменяться мнениями с учителями. Я большой сторонник обратной связи. Чтобы у нас было не только сверху, а чтобы учителя высказали, что они реально думают про концепцию и про учебники. Опыт прошлого показал, что они достаточно раскованы, что очень хорошо, свободны, я думаю, будет очень полезная и интересная дискуссия", - рассказал научный руководитель Института Всеобщей истории, председатель Ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян.