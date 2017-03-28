Певец Носков в тяжелом состоянии госпитализирован в Подмосковье

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Николай Носков находится в реанимации клинического госпиталя "Лапино" в Подмосковье. Он поступил в отделение в тяжелом состоянии. После проведенного обследования врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.

Известный российский певец Николай Носков в тяжелом состоянии госпитализирован в подмосковный клинический госпиталь "Лапино". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте музыкального исполнителя.

"В настоящее время Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать", - отмечает пресс-служба певца.

Отмечается, что после проведенного обследования врачи готовят Носкова к операции по удалению тромба в шейном отделе.