При пожаре в гаражных боксах в Москве погиб мужчина

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В гаражных боксах на юго-востоке Москвы в ночь на 28 марта произошел пожар. После его тушение в бытовке было обнаружено тело мужчины. Поданному факту ГСУ СКР по Москве начал доследственную проверку.

Тело мужчины обнаружено в бытовке на территории гаражного кооператива на юго-востоке Москвы. Ранее там произошел пожар из-за возгорания бытовых предметов.

Погибшему на вид было 30-35 лет, сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве. По факту смерти человека проводится доследственная проверка. Чтобы установить точную причину возгорания, будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице сообщает, что пожар произошел в 00:14 в гаражных боксах, переделанных под автосервис в доме №14 на улице Плещеева. Оборудование горело на площади около 100 квадратных метров. Также пламя перекинулось на три автомобиля. Пожар был ликвидирован в 01:33.