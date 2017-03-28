В Уфе восстановлено теплоснабжение после взрыва в котельной

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В Уфе десятки домов, две школы и детский сад остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии. В одной из крупнейших котельных города накануне вечером прогремел взрыв.

В Уфе взорвалась городская котельная. Здание сильно повреждено, ударной волной выбило стекла и оконные рамы. Обломками завалило несколько припаркованных неподалеку машин. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщает "ТВ Центр".

Последствия аварии всю ночь устраняли около сотни специалистов. Сейчас теплоснабжение уже восстановлено. Точные причины взрыва выясняются. Как говорят местные жители, уже более 45 лет в котельной не проводилось никаких ремонтных работ.