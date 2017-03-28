Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве

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Синоптики продлили штормовое предупреждение в Москве до вечера вторника. Изначально они предупреждали, что в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду до утра 28 марта.

Действие штормового предупреждения в Москве продлено до конца вторника. Об этом сообщили синоптики столичного Метеобюро, передает ТАСС.

Синоптики предупредили, что с 10:00 до 21:00 по московскому времени в городе сохранится сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Изначально предупреждение было вечером 27 марта до 10:00 вторника. Однако в некоторых районах столицы до сих пор наблюдается сильная метель.

В ближайшие дни в Москве ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также снег и метель. Только к 31 марта погода должна улучшиться. Ветер стихнет. Тем не менее, ночью ожидается мороз до минус 11 градусов.

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