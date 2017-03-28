Московский культурный форум посетили около 48 тысяч гостей

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За три дня работы Московского культурного форума в Манеже побывали около 48 тысяч человек. В сравнении с прошлым годом количество посетителей в первые два дня выросло на 10 процентов. Больше четырёх тысяч гостей форума записались в библиотеки, около 600 — в кружки и студии. Горожанам выдали свыше 10 тысяч книг.

Профессионалы и гости собрались в Манеже, чтобы обсудить лучшие проекты в области культуры — реализованные и те, которые ещё предстоит воплотить в жизнь. В развлекательную программу форума вошло больше 800 мероприятий: встречи с артистами театра и кино, концерты, поэтические вечера, мастер-классы, экскурсии, автограф-сессии и многое другое, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Гости форума смогли в неформальной обстановке встретиться с режиссёром и актрисой Ириной Апексимовой, основателем и художественным руководителем театра "Школа современной пьесы" Иосифом Райхельгаузом, режиссёром Андреем Кончаловским, актёрами Валерием Бариновым, Сергеем Гармашем, Чулпан Хаматовой и другими.

Второй вечер форума закончился концертом "Здравствуйте, мои дорогие зрители!", посвящённым 80-летнему юбилею Владимира Высоцкого. Прозвучали стихи и песни поэта, на сцену вышли его сын Никита Высоцкий, актёр Дмитрий Харатьян, рок-группа "Ва-Банкъ", артисты Московского экспериментального театра МГИКа.

Завершился сценический марафон "Ночью театров", длившейся до утра. Старт ей дали 26 марта в Манеже. Зрители увидели отрывки из лучших спектаклей: Театр оперетты показал "Вольный ветер мечты", Театр Романа Виктюка — "Федру" и "Венецианку", а "Ленком" устроил экскурсию, посвящённую своей истории.

Всего в акции приняло участие около 60 площадок. Их посетили больше 14 тысяч человек. Они побывали за кулисами, увидели лучшие постановки и премьеры, пообщались с режиссёрами и актёрами, услышали народные и авторские песни.

Отметим, что в Москве открыто 170 театров, 450 музеев и выставочных залов, 130 кинотеатров, 1600 библиотек. Каждый день в столице проходит 70 заметных культурных мероприятий. По данным социологов, треть москвичей систематически посещают те или иные культурные учреждения столицы.