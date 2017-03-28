Генштаб обвинил коалицию США в уничтожении инфраструктуры в Сирии

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Российские военные обеспокоены ударами коалиции во главе с США по дамбе на реке Евфрат в районе сирийского города Ракка. В Генштабе отметили, что эти действия могли привести к катастрофе. Кроме того, авиация коалиции бомбит и другие критические объекты инфраструктуры, что затрудняет восстановление страны.

Авиаудары международной коалиции во главе с США по критическим объектам инфраструктуры в Сирии затрудняют восстановление страны, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Складывается впечатление, что международная коалиция поставила перед собой цель полностью уничтожить объекты критически важной инфраструктуры на территории Сирии, максимально затруднив послевоенное восстановление страны", - приводит слова генерала ТАСС.

Кроме того, Рудской подчеркнул, что особую обеспокоенность у российских военных вызывают удары по дамбе на реке Евфрат в районе города Ракка. По его словам, в результате авианалета, который произошел 26 марта, повреждены две заслонки в южной части плотины, предназначенные для сброса воды и недопущения переполнения водохранилища, информирует "Интерфакс". Генерал отметил, что авианалет мог привести к "масштабной экологической катастрофе, затоплению обширных районов и многочисленным жертвам среди мирного населения". Он добавил, что ремонт заслонок на дамбе должен завершиться до 30 марта.

Также авиация коалиции уничтожила четыре моста. Два разрушены в городе Ракка и по одному в населенных пунктах Эль-Калта и Эль-Аббара. В результате полностью прервано сообщение между северной и южной частями города, в котором находятся более 200 тысяч жителей, подчеркнул Рудской.

Не менее напряженная ситуация сохраняется и в иракском Мосуле, где авиация коалиции практически ежедневно наносит удары по городским кварталам. При этом, в них находятся десятки тысяч мирных жителей, напомнил генерал.

Между тем, из Мосула в направлении сирийской границы за последнюю неделю вышли более 800 боевиков, отметил Рудской. "Несмотря на заверения коалиции о полном окружении Мосула, продолжается просачивание боевиков из города в район сирийского Дейр-эз-Зора, гарнизон которого на протяжении нескольких лет ведет бои в окружении. По нашим данным, только за последнюю неделю из Мосула в направлении сирийской границы беспрепятственно вышло не менее 800 боевиков", - сказал он.

Также генерал рассказал об успехах сирийской армии в противостоянии с террористами. Так, при поддержке ополченцев удалось расширить зону безопасности вокруг Пальмиры. Кроме того, правительственные войска при поддержке ВКС России под Хамой за четыре дня уничтожили более 2100 наступающих боевиков.

Кроме того, сирийская армия совместно с отрядами оппозиции выбила боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" с господствующих высот на дороге Дамаск - Пальмира.

В свою очередь, российские саперы в Пальмире разминировали 18 объектов, 940 зданий и жилых домов. Также удалось обезвредить 1800 различных бомб.

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