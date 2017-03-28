Власти Москвы приняли единые правила строительства

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Правительство столицы утвердило единые правила строительства. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

Столица переходит к единым правилам строительства. "С ноября прошлого года москвичи активно обсуждали правила застройки и землепользования в Москве. Были выработаны общие подходы, которые заключаются в том, чтобы обеспечить сохранение параметров существующей жилой застройки, сохранение природных территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий, и дать развитие промышленным и производственным территориям, естественно, с соблюдением всех необходимых экологических и санитарных требований", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в целом территории развития в Москве будут составлять не многим более 10%. "При этом кварталы реновации по новой программе сноса ветхого жилья будут рассмотрены отдельно после утверждения данной программы и составления поадресного перечня", - приводит слова мэр АГН "Москва".