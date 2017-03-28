Собянин отметил рост производства в московской промышленности

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Показатели московской промышленности выросли по итогам 2016 года на три процента. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума столицы.

Промышленность столицы показала рост производства в прошедшем году. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всего в Москве 52 объектам присвоены статус технопарка и промышленного комплекса с соответствующими налоговыми льготами и требованиями по уровню инвестиций и заработной плате. Всего на этих объектах работают около 1,5 тысячи предприятий и более 70 тысяч человек. В основном, это высокотехнологичные места. По большому счету это уже значимая часть московской промышленности и ее высокотехнологичное будущее. В технопарках работает значительная часть молодежи, которая занимается созданием инновационной продукции. В целом за прошедший год московская промышленность выросла на 3%, а инвестиции в основной капитал на 0,7% и достигли 1,7 триллиона рублей", - цитирует Собянина АГН "Москва".