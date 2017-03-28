Убитый на западе Москвы мужчина был главой строительного управления МВД

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Установлена личность убитого мужчины на западе столицы. Им оказался Николай Волков, который был руководителем ремонтно-строительного управления в системе МВД. Ранее по факту убийства мужчины следователями было возбуждено уголовное дело.

Убитый на Осенней улице в столице мужчина был главой ФГУП в системе МВД России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Это Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД", - говорится в сообщении. Отмечается, что приоритетной версией остается нападение с целью ограбления.

Ранее по факту убийства мужчины на западе Москвы было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, неизвестные напали на него, похитили сумку, а затем произвели выстрелы, от которых он скончался. В настоящее время ведется розыск подозреваемых, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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