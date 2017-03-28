Путин обсудил с президентом Ирана сотрудничество двух стран

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Сотрудничество России и Ирана обсуждают во вторник в Москве на высшем уровне. Владимир Путин в Кремле принял своего коллегу Хасана Роухани.

В Кремле во вторник состоялась встреча Владимира Путина с главой Ирана Хасаном Роухани. Говорили о расширении взаимодействия. Особое внимание уделили торгово-экономическим связям и инвестициям. А также реализации крупных совместных проектов в сфере энергетики и транспорта. Владимир Путин, приветствуя зарубежную делегацию, отметил, что Россию и Иран связывают многие годы тесного сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

Путин: Иран наш добрый сосед, надежный, стабильный партнер. Мы работаем и весьма эффективно по всем направлениям - международная деятельность, решение крупных острых международных проблем, работаем в сфере экономики. В последнее время добиваемся по всем этим направлениям значительных результатов. Достаточно сказать, что в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 70 процентов. Это в сложных экономических условиях уникальное явление. Эти результаты достигнуты благодаря вашим усилиям и вашего правительства.

Роухани: В новом году это наш первый зарубежный визит, мы очень рады. Это свидетельство развития наших отношений. Последние 3,5 года шаг за шагом они развивались позитивно. Надеюсь, в ходе этого визита будут предприняты новые шаги для нашего сотрудничества. Мы накопили хороший опыт в борьбе с международным терроризмом, наркоугрозой. Наша конечная цель - укрепление мира и стабильности в регионе и развитие наших отношений.