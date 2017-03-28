В Москве открыли мемориальную доску в память о Коллонтай

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В Москве во вторник открыли мемориальную доску в память об Александре Коллонтай. Она была первой в истории женщиной-послом.

В столице открыли памятную доску Александре Коллонтай. Бронзовый барельеф установили в доме на Ленинском проспекте, где дипломат жила с 1945 года. Во время Великой Отечественной войны Коллонтай была послом Советского Союза в Швеции. Именно ей удалось нейтрализовать влияние Германии в Скандинавии и вывести Финляндию из войны с СССР, передает "ТВ Центр".

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски принял участие глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил неоценимый вклад Коллонтай в развитии мировой дипломатии.