Собянин: промышленность Москвы показала рост производства в 2016 году

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Показатели московской промышленности по итогам прошлого года выросли на 3 процента. Об этом во вторник на заседании президиума столичного правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас в городе 52-м объектам присвоен статус технопарка и промышленного комплекса. Сегодня этого звания удостоились еще несколько предприятий.

Где, как и что можно строить - теперь ответы на эти вопросы любой желающий может найти в новых правилах землепользования и застройки. Во вторник этот документ, который, кстати, является вторым по значимости после Генерального плана, утвердили в мэрии на заседании президиума правительства Москвы, передает "ТВ Центр".

"Были выработаны общие подходы, которые заключаются в том, чтобы обеспечить сохранение параметров существующей жилой застройки, сохранение природных территорий, в том числе особо охраняемых природных территорий, и дать развитие промышленным и производственным территориям, естественно, с соблюдением всех необходимых экологических и санитарных требований", - отметил Собянин.

В старой части Москвы сохранят 83 процента существующей застройки, в новой – 73. Остальные территории будут развивать. В первую очередь, за счет развития промышленных территорий.

"Правила землепользования и застройки прошли процедуру публичных слушания во всех округах Москвы. Как видно из результатов, в городскую комиссию поступило более 120 тысяч замечаний и предложений. Все обращения были внимательно рассмотрены в установленном порядке", - сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Менять правила можно будет тоже только после публичных слушаний. Правила будут действовать на всей территории Москвы, кроме Троицка, Щербинки и инновационного центра Сколково. Регламентировать плотность застройки, предельную высоту зданий, возможные виды использования земельных участков и многое другое. Причем, все это абсолютно едино для всех - представителей власти, инвесторов, пользователей недвижимости и простых жителей.

Еще один вопрос, который рассматривали во вторник на заседании - присвоение статусов технопарка и промышленного комплекса еще трем московским предприятиям. А именно машиностроительному заводу, предприятию, которое создает теплообменники для систем кондиционирования воздуха и НИИ рыбного хозяйства. Теперь в Москве уже 52 территории с особым статусом, который дает им налоговые льготы и удобные инструменты для развития.

"Всего на этих объектах работают около 1,5 тысячи предприятий и более 70 тысяч человек. В основном, это высокотехнологичные места. По большому счету, это уже значимая часть московской промышленности и ее высокотехнологичное будущее. В технопарках работает значительная часть молодежи, которая занимается созданием инновационной продукции", - заявил Собянин.

За прошлый год показатели московской промышленности выросли на 3 процента.

Елизавета Родина, Александр Савин, Илья Ушаков, Владимир Черных, "ТВ Центр".