СКР начал проверку по факту избиения 87-летней женщины в Королеве

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В подмосковном Королеве сильно избили 87-летнюю женщину. По предварительным данным, она была ограблена. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. Пенсионерка сейчас находится в больнице и проходит комплексное обследование.

Следственный комитет начал проверку по факту избиения пожилой женщины в подмосковном Королеве. 87-летнюю Валерию Штанько со следами жестоких побоев обнаружили соседи. Имен своих обидчиков, она не сообщила. По предварительным данным, пострадавшая была ограблена, передает "ТВ Центр".

Валерия Штанько последние три года была скрытная и замкнутая. Так ее характеризуют практически все соседи. Родственников у нее нет, а из квартиры выходила только вечерами в магазин. И то редко. Большую часть времени проводила дома. К себе никого не пускала.

Но несколько дней назад соседи заметили странное. Дверь в квартиру с самого утра до позднего вечера была открыта. В итоге они решили заглянуть. Проверить все ли в порядке. Оказалось, что женщину избили до ужасного состояния. Что случилось, и кто это сделал пока непонятно. Пенсионерка в свое время работала инженером-математиком в сфере космических разработок.

Показания она давать отказалась. Единственное говорит, что у нее пропали деньги, и кто-то ей делал дверь. В сумке, утверждает пожилая женщина, были все накопления - двести тысяч рублей. Но даже это факт не заставил ее написать заявление в полицию. Чтобы разобраться в этой темной истории соседи вызвали журналистов. После чего заинтересовался Следственный комитет.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. Следователями регионального СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Елена Фокина.

Пенсионерку все-таки положили в больницу. Сейчас она проходит комплексное обследование. Управляющая компания приводит ее квартиру в порядок. А следователям предстоит ответить еще на один вопрос - почему одинокая пожилая женщина не стояла на учете социальных служб.

Михаил Шекоян, Валерия Дзгоева, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".