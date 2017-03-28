Завершено расследование дела о крупной афере с предметами роскоши

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Расследование самого крупного дела о конфискации в истории таможенной службы завершилось в Москве. Около двух лет специалисты разбирались со сложными схемами ООО" Грейс". Под эгидой этой фирмы был открыт магазин, где узкому кругу клиентов продавали ювелирные украшения, часы, мобильные телефоны, сумки и другие изделия под престижными брендами. Все они ввозились в страну с нарушениями законодательства. Теперь конфискованные драгоценности будут уничтожены. А часть товаров передана государству.

Они могли стать чьим-то украшением, но вместо этого будут уничтожены. На столе - почти два миллиарда рублей. Серьги, кольца, браслеты. 160 изделий под маркой известного американского производителя на деле оказались обычным контрафактом. Цена каждого из них была завышена в несколько раз. Например, одно из колье пытались выдать за известный бренд и продать за 40 миллионов рублей. То, что это подделка, а не оригинал, установили сотрудники таможни, передает "ТВ Центр".

Поддельные украшения известного американского бренда в России шли на "ура". Их продавали в подпольном магазине некой фирмы. Офис располагался на Кутузовском проспекте. Сюда же стекались и товары класса "люкс", которые ввозились в России нелегально по "зеленым коридорам" - от элитного алкоголя без акцизов до сумок из крокодиловой кожи и одежды итальянских производителей.

"Оплата при этом итальянцам осуществлялась через оффшорные компании, зарегистрированные в Виргинских и Британских островах. В дальнейшем товары перевозились в прибалтийские склады, где осуществлялась подмена документов", - сообщил заместитель начальника отдела организации административных расследований Управления таможенных расследований и дознания Генрик Овсепян.

По поддельным документам в этом закрытом бутике продавались партии нелегально ввозимых вещей премиум-класса. Самым ходовым товаром на сумму более семи миллиардов рублей были часы "класса люкс". Они украсили полторы тысячи рук коммерсантов и представителей шоу-бизнеса. Именно эти люди были основными клиентами подпольного бутика. А вот посторонним вход был закрыт. Нелегальная торговля для "своих" продолжалось почти 10 лет, пока на след контрабандистов не вышли правоохранители.

Нелегальный товар конфискован в пользу государства и принесет в бюджет страны более семи миллиардов рублей. В отношении контрабандистов уже возбуждены сотни уголовных дел. А их афера стала самым крупным раскрытым делом в истории современной российской таможни.

Елена Сахно, Сергей Давидяк, Эдуард Мамедов, "ТВ Центр", Москва.