В столице проходит второй этап проекта "Музыка в метро"

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Второй этап столичного проекта "Музыка в метро" стартовал в Москве. Накануне в переходе между станциями "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" выступил Валерий Сюткин.

Количество мест для выступлений музыкантов в московском метро увеличилось. Метрополитен провёл второй конкурсный отбор исполнителей, которым предоставили право выступать перед пассажирами в специально отведённых местах, сообщает "ТВ Центр".

А количество таких площадок увеличили с трёх, на которых проект "Музыка в метро" стартовал в прошлом году, до 15. Ранее было проведено интернет-голосование, чтобы выяснить, хотят ли москвичи продолжения этогопев проекта.

На одной из новых площадок, расположенной в переходе между станциями "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" накануне выступил Валерий Сюткин.