"Роснефть" назвала незаконным решение суда ЕС по санкциям

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Решение Европейского суда юстиции общей юрисдикции о признании обоснованными санкций ЕС против "Роснефти" является незаконным и политизированным, заявили в компании. Там подчеркнули, что из-за ограничительных мер страдают, в том числе, европейские партнеры.

"Роснефть" раскритиковала решение Европейского суда юстиции общей юрисдикции, признавшего обоснованными санкции ЕС против компании. Там подчеркнули, что решение является незаконным, необоснованным и политизированным.

"Данное решение доказывает, что в Европе на смену верховенства права приходит верховенство политической конъюнктуры", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В "Роснефти" подчеркнули, что суд признал законность санкций, хотя ЕС в ходе процесса так и не смог представить оснований для их введения. "Роснефть" продолжает настаивать, что не совершала никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину, не имеет отношения к кризису на Украине", - отметили в компании.

Кроме того, в "Роснефти" сообщили об отказе Европейского суда признать, что санкции ЕС были приняты, "в том числе, для достижения скрытых целей и, в действительности, являются способом конкурентной борьбы".

Также компания напомнила, что от этих ограничительных мер страдают, в том числе, и европейские партнеры, которые производят технологическое оборудование, европейские банки и инвестиционные фонды, сотрудничавшие с "Роснефтью" по кредитным соглашениям. "Однако сложно оспорить тот факт, что санкции бумерангом ударяют по европейской индустрии и финансовому сектору", - утверждается в сообщении.

Ранее "Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций Евросоюза, которые были введены против России в 2014 году. В компании подчеркнули, что Лондон трактовал их слишком широко. В результате это вылилось в дополнительные неоправданные ограничения для работы компании на международных рынках. Тем не менее, в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС. Причина была в том, что "Роснефть" оспаривает постановления Евросоюза, и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности, отмечает "Интерфакс".