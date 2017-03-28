Песков: Украина - это страна с нулевой инвестиционной надежностью

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Пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией с нападками на российские банки и предприятия на Украине. По словам Дмитрия Пескова, эта страна потеряла какую-либо инвестиционную надежность. В Москве также рассчитывают, что Киев сможет защитить российский бизнес от нападок националистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина потеряла какую-либо инвестиционную надежность. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, он прокомментировал нападки на российские банки и предприятия на территории Украины.

"Мы, безусловно, за этим следим и мы весьма обеспокоены. Здесь уже вряд ли приходится говорить вообще о каком-то инвестиционном климате и инвестиционной надежности в стране. Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью после того, что стало происходить", - сказал Песков.

Кроме того, в Москве рассчитывают, что украинское государство сможет защитить российский бизнес от нападок местных ультранационалистов.

23 марта Национальный банк Украины ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Под действие ограничительных мер попали ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк".

Впоследствии на Украине была заблокирована работа пяти отделений Сбербанка в связи с протестными акциями радикалов, которые требовали закрыть и выдворить из страны российские банки.

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